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Caixão de Ali Khamenei chega a Mashhad para o sepultamento

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/07/2026 06:08

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O caixão do aiatolá Ali Khamenei chegou nesta quinta-feira (9) de avião a Mashhad, cidade no nordeste do Irã onde o líder supremo da República Islâmica será enterrado, informou a agência oficial IRNA.

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A agência divulgou imagens do avião da Mahan Air após o pouso na cidade natal de Khamenei. O caixão foi trasladado do Iraque, onde foram organizadas cerimônias fúnebres nas cidades sagradas de Najaf e Karbala.

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bur/dcp/ris/meb/erl/fp

Tópicos relacionados:

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