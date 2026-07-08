Irã vai enterrar Khamenei em sua cidade natal, em meio a ataques dos EUA

O Irã se preparava para enterrar nesta quinta-feira (9) o corpo do líder Ali Khamenei em Mashhad, sua cidade natal, enquanto novos ataques aéreos dos Estados Unidos ameaçavam gerar uma nova escalada da guerra no Oriente Médio.

O enterro vai acontecer após seis dias de homenagens, que reuniram milhões de pessoas em cidades do Irã e do Iraque, e coincide com o lançamento de novos ataques aéreos americanos contra o Irã, em retaliação a ataques direcionados a embarcações no Estreito de Ormuz.

Khamenei morreu em 28 de fevereiro, nos bombardeios israelenses e americanos que deram início à guerra. Após uma maratona de cortejos pelas cidades sagradas iraquianas de Najaf e Karbala, o corpo deve chegar ao seu destino final, a cidade sagrada de Mashhad, cujo governador, Hassan Hosseini, disse aguardar 15 milhões de pessoas no enterro, segundo a TV estatal.

A cerimônia estava prevista para as 6h locais, mas a imprensa iraniana reportou que ela foi adiada em oito horas, devido a um atraso nas cerimônias no Iraque.

Segundo a agência de notícias oficial Irna, o corpo de Khamenei será sepultado na noite desta quinta-feira, no santuário do Imã Reza, local de culto mais venerado do Irã. O chefe de gabinete de Khamenei, Mohammad Golpaygani, informou à TV estatal que o líder desejava ser enterrado em Mashhad, onde várias figuras importantes foram sepultadas, entre elas o ex-presidente Ebrahim Raisi.

O Irã espera que a cerimônia projete força e união após a guerra no Oriente Médio, e seis meses depois de uma repressão violenta a protestos antigovernamentais.

Khamenei será enterrado ao lado de sua neta, seu genro, sua filha e da mulher de seu filho Mojtaba Khamenei, todos mortos nos ataques de 28 de fevereiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-jsa/amj/jhb/mas/cr/lb