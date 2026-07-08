Irã vai enterrar Khamenei em sua cidade natal, em meio a ataques dos EUA
compartilheSIGA
O Irã se preparava para enterrar nesta quinta-feira (9) o corpo do líder Ali Khamenei em Mashhad, sua cidade natal, enquanto novos ataques aéreos dos Estados Unidos ameaçavam gerar uma nova escalada da guerra no Oriente Médio.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O enterro vai acontecer após seis dias de homenagens, que reuniram milhões de pessoas em cidades do Irã e do Iraque, e coincide com o lançamento de novos ataques aéreos americanos contra o Irã, em retaliação a ataques direcionados a embarcações no Estreito de Ormuz.
Khamenei morreu em 28 de fevereiro, nos bombardeios israelenses e americanos que deram início à guerra. Após uma maratona de cortejos pelas cidades sagradas iraquianas de Najaf e Karbala, o corpo deve chegar ao seu destino final, a cidade sagrada de Mashhad, cujo governador, Hassan Hosseini, disse aguardar 15 milhões de pessoas no enterro, segundo a TV estatal.
A cerimônia estava prevista para as 6h locais, mas a imprensa iraniana reportou que ela foi adiada em oito horas, devido a um atraso nas cerimônias no Iraque.
Segundo a agência de notícias oficial Irna, o corpo de Khamenei será sepultado na noite desta quinta-feira, no santuário do Imã Reza, local de culto mais venerado do Irã. O chefe de gabinete de Khamenei, Mohammad Golpaygani, informou à TV estatal que o líder desejava ser enterrado em Mashhad, onde várias figuras importantes foram sepultadas, entre elas o ex-presidente Ebrahim Raisi.
O Irã espera que a cerimônia projete força e união após a guerra no Oriente Médio, e seis meses depois de uma repressão violenta a protestos antigovernamentais.
Khamenei será enterrado ao lado de sua neta, seu genro, sua filha e da mulher de seu filho Mojtaba Khamenei, todos mortos nos ataques de 28 de fevereiro.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur-jsa/amj/jhb/mas/cr/lb