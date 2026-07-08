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Trump pedirá à Suprema Corte que reabra caso sobre restrição à cidadania por nascimento

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Repórter
08/07/2026 20:50

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O presidente Donald Trump afirmou nesta quarta-feira (8) que solicitará à Suprema Corte dos Estados Unidos que volte a analisar o caso que questiona o direito à cidadania por nascimento, após a decisão "insana", segundo ele, que rejeitou seus esforços para restringir essa garantia constitucional.

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Os pedidos de uma nova audiência devem ser apresentados no prazo de 25 dias após a decisão e raramente são aceitos.

"A decisão da Suprema Corte está errada. Solicitarei uma nova audiência perante a Suprema Corte dos Estados Unidos, IMEDIATAMENTE", publicou Trump em sua plataforma Truth Social enquanto retornava de avião da cúpula da Otan, na Turquia.

"Essa injustiça destruirá os Estados Unidos se eles não mudarem essa decisão absolutamente insana."

Em 30 de junho, a Suprema Corte rejeitou a proposta de Trump de restringir a cidadania por nascimento, o que representou um duro golpe para uma de suas principais iniciativas de combate à imigração.

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mjf/msp/mvl/jm/am

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