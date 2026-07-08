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Meta vai construir centro de dados de US$ 9 bilhões no Canadá

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Repórter
08/07/2026 20:05

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A Meta anunciou nesta quarta-feira (8) que vai construir um centro de dados de US$ 9 bilhões (R$ 46 bilhões) na província canadense de Alberta, em um dos maiores investimentos do setor privado no país.

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Segundo o vice-presidente da Meta para o desenvolvimento de centros de dados, Gary Demasi, a instalação será a primeira da empresa no Canadá e a maior fora dos Estados Unidos. Ela ficará no condado de Sturgeon e ocupará 269.419 m².

A primeira-ministra de Alberta, Danielle Smith, informou que o projeto vai gerar milhares de empregos e cerca de US$ 175 milhões (R$ 902 milhões) anuais. "Esse é um dos maiores investimentos do setor privado na história do Canadá."

A Meta investe pesadamente em inteligência artificial (IA), que requer centros de dados para funcionar. Os gastos com a construção desses centros nos Estados Unidos dispararam nos últimos anos, com empresas de tecnologia investindo dezenas de bilhões de dólares, em meio à corrida pela liderança em IA.

A oposição pública, no entanto, aumenta. Os críticos dos centros de dados destacam o seu consumo elevado de energia, que pode sobrecarregar as redes locais e encarecer as contas de luz, assim como seu consumo de água elevado, a geração de barulho e o número relativamente pequeno de empregos que geram.

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bs/sla/jm/mvl/lb/am

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