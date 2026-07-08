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Internacional

PSG e Atlético de Madrid chegam a acordo para transferência do meia sul-coreano Lee Kang-in

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/07/2026 18:56

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O Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid chegaram a um acordo para a transferência do meia-atacante sul-coreano Lee Kang-in para o clube espanhol, informou uma fonte próxima às negociações à AFP nesta quarta-feira (8).

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O negócio está avaliado em cerca de 40 milhões de euros (R$ 45 milhões na cotação atual), especificou a fonte. Embora rumores sobre um acordo iminente tenham surgido na segunda-feira, ainda havia alguns "detalhes pendentes" para resolver entre os dois clubes.

Tendo chegado ao PSG em 2023 com dois anos restantes de contrato, o jogador da seleção sul-coreana, que disputou a Copa do Mundo de 2026, não conseguiu se firmar como titular sob o comando de Luis Enrique, assim como o centroavante Gonçalo Ramos, que também deixou o time parisiense neste verão europeu para jogar no Milan.

Carecendo de regularidade, o habilidoso ex-jogador do Valencia e do Mallorca também foi vítima do azar: ele sofreu uma lesão na coxa em janeiro, justamente quando vinha em uma sequência de boas atuações, um contratempo que interrompeu sua evolução.

Após essa venda e a de Gonçalo Ramos, por 74 milhões de euros, segundo algumas fontes (R$ 437 milhões), o PSG negocia a contratação de dois atacantes: o clube está em conversas com o Monaco sobre Maghnes Akliouche e com o Leipzig em relação a Yan Diomande, informaram várias fontes à AFP.

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