Múltiplas explosões ao longo da costa iraniana enquanto EUA lança novos ataques
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Explosões foram ouvidas em vários pontos ao longo da costa iraniana enquanto os Estados Unidos lançavam novos ataques na noite desta quarta-feira (8), informaram os meios de comunicação estatais.
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Caças foram ouvidos sobre a ilha de Kish e múltiplas explosões abalaram as cidades portuárias de Bandar Abbas, Konarak e Chabahar, parte das quais ficou sem energia elétrica, informou a agência estatal de notícias Irna.
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