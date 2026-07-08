Múltiplas explosões ao longo da costa iraniana enquanto EUA lança novos ataques

Explosões foram ouvidas em vários pontos ao longo da costa iraniana enquanto os Estados Unidos lançavam novos ataques na noite desta quarta-feira (8), informaram os meios de comunicação estatais.

Caças foram ouvidos sobre a ilha de Kish e múltiplas explosões abalaram as cidades portuárias de Bandar Abbas, Konarak e Chabahar, parte das quais ficou sem energia elétrica, informou a agência estatal de notícias Irna.

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