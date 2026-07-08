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Múltiplas explosões ao longo da costa iraniana enquanto EUA lança novos ataques

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AFP
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Repórter
08/07/2026 18:46

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Explosões foram ouvidas em vários pontos ao longo da costa iraniana enquanto os Estados Unidos lançavam novos ataques na noite desta quarta-feira (8), informaram os meios de comunicação estatais.

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Caças foram ouvidos sobre a ilha de Kish e múltiplas explosões abalaram as cidades portuárias de Bandar Abbas, Konarak e Chabahar, parte das quais ficou sem energia elétrica, informou a agência estatal de notícias Irna.

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bur-jhb/gv/lb/cr/am

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