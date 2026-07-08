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Chelsea oficializa contratação do atacante português Geovany Quenda

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Repórter
08/07/2026 18:10

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O Chelsea concretizou a contratação do jovem atacante português Geovany Quenda, vindo do Sporting de Lisboa que assinou contrato com o clube londrino até 2034, anunciaram os 'Blues' nesta quarta-feira (8). 

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O negócio, que havia sido acertado no ano passado, leva o versátil jogador de 19 anos a Londres por um valor de cerca de 44 milhões de libras (R$ 307 milhões na cotação atual). 

"É incrível estar aqui. O Chelsea é um grande time e estou empolgado para jogar aqui em Stamford Bridge", disse Quenda ao site do clube da Premier League. 

O atacante, que defende a seleção sub-21 de Portugal e pode atuar pelas duas pontas, ajudou o Sporting a conquistar a dupla coroa (Campeonato Português e Taça de Portugal) na temporada 2024-2025. 

Quenda, que será comandado pelo técnico espanhol Xabi Alonso, também detém o recorde de jogador português mais jovem a marcar um gol na Liga dos Campeões, tendo balançado as redes na vitória por 4 a 1 sobre o Kairat, em setembro de 2025.

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bsp/iga/dr/aam

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