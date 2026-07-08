Forças Armadas dos EUA anunciam novos ataques contra o Irã

Os Estados Unidos lançaram novos ataques contra o Irã nesta quarta-feira (8), em uma tentativa de limitar a capacidade de Teerã de atacar embarcações no Estreito de Ormuz, informou o Exército americano.

As forças americanas "começaram a realizar ataques adicionais contra o Irã para reduzir ainda mais sua capacidade de ameaçar a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz", afirmou o Comando Central dos Estados Unidos em uma publicação na rede X.

Washington "responsabiliza o Irã pela recente agressão injustificada contra o transporte marítimo comercial", acrescentou.

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