EUA identifica Juan Carlos Valencia como novo líder do Cartel Jalisco Nueva Generación

Os serviços de inteligência dos Estados Unidos identificaram o novo líder do Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Juan Carlos Valencia, que substitui Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como "El Mencho", morto em fevereiro durante uma operação mexicana.

Valencia, apelidado de "El 03", nasceu nos Estados Unidos e é herdeiro de uma linhagem conhecida no narcotráfico do México. Seu pai, Armando Valencia, foi um dos fundadores do Cartel del Milenio no estado de Michoacán, que por anos foi o elo de grupos do crime organizado colombiano.

O governo dos Estados Unidos oferece cinco milhões de dólares (25,73 milhões de reais, na cotação atual) pela captura de Valencia, de acordo com o guia do Centro Nacional de Contraterrorismo.

Atualizado em junho deste ano, o guia detalha que o CJNG conta atualmente com 15 a 20 mil membros, distribuídos no centro do país, entre as duas costas do México, com líderes regionais que "controlam operações diárias para o líder máximo do grupo, o americano Juan Carlos Valencia González".

O CJNG utiliza "violência extrema e meios intimidatórios" em sua disputa pelo controle de seu território frente ao seu principal inimigo, o Cartel de Sinaloa.

"El Mencho" morreu em Tapalpa, em Jalisco, em meio a intensas cenas de violência. Sua morte levou membros do cartel a bloquear rodovias e queimar veículos em dois terços do país.

O CJNG surgiu por volta de 2010 a partir dos remanescentes do Cartel del Milenio dos Valencia.

Após a morte de "El Mencho" em fevereiro, o CJNG começou a se reorganizar e, em abril, as forças mexicanas informaram que haviam capturado um de seus possíveis sucessores, Audias Flores Silva.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jz/dga/ic/am