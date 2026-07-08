Boeing 737: destroços são encontrados, mas buscas por tripulantes continua

Os destroços de um avião cargueiro Boeing 737, que desapareceu durante um voo entre Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, e Karachi, no Paquistão, foram encontrados. A aeronave, operada pela K2 Airways, transportava cinco tripulantes e relatou um problema no sistema de navegação antes de perder contato, levando a uma intensa operação de busca e resgate pelas autoridades paquistanesas.

Acidente com Boeing 737 cargueiro: detalhes do desaparecimento

O acidente com o Boeing 737 cargueiro ocorreu na noite de terça-feira (7/7), após a aeronave reportar uma falha em seu sistema de navegação. Esta informação crucial foi divulgada por autoridades de aviação paquistanesas, que rapidamente iniciaram os procedimentos de emergência. A aeronave, um Boeing 737, era operada pela K2 Airways e estava em rota de Sharjah para Karachi quando o incidente aconteceu.

Perda de contato e queda do avião cargueiro

De acordo com a Autoridade de Aeroportos do Paquistão, o avião cargueiro comunicou o problema às 21h18 no horário local (15h18 em Brasília). Poucos minutos depois, o contato com o controle de tráfego aéreo foi completamente perdido.

Apesar dos esforços dos controladores para orientar a aeronave, o radar indicou uma rápida e preocupante perda de altitude, culminando na interrupção total da comunicação. O Boeing 737 estava localizado a aproximadamente 287 quilômetros a oeste de Karachi no momento da perda de contato.

Localização dos destroços e operação de busca e resgate

A emissora paquistanesa Geo News informou que o avião cargueiro desapareceu enquanto sobrevoava o Mar Arábico, próximo à província de Baluchistão, na cidade de Ormara.

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Após a descoberta dos destroços, as autoridades paquistanesas intensificaram a operação de busca e resgate na região. O foco principal agora é localizar os cinco tripulantes que estavam a bordo do Boeing 737, uma tarefa desafiadora dada a complexidade do acidente e a área de busca.