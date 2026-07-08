Rice, Guéhi e Reece James não participam do treino da Inglaterra a 3 dias do jogo contra a Noruega

O volante Declan Rice, o lateral-direito Reece James e o zagueiro Marc Guéhi não participaram do treino da Inglaterra nesta quarta-feira (8), a três dias do jogo das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 contra a Noruega.

Os três jogadores "não estão em campo" para o treino da equipe porque estão cumprindo "programas individuais em outro local", informou a Federação Inglesa de Futebol (FA), sem fornecer detalhes médicos específicos.

Declan Rice sofre com dores na parte posterior da coxa e na região lombar, um problema recorrente que ele enfrenta há vários meses no Arsenal.

Reece James ficou de fora das duas últimas partidas devido a uma lesão. A natureza do problema de Marc Guéhi é desconhecida.

A Inglaterra enfrentará a Noruega de Erling Haaland no sábado, em Miami, às 18h (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo, após ter eliminado o México com uma vitória por 3 a 2 nas oitavas.

O técnico Thomas Tuchel tem problemas para escalar a defesa, especialmente na lateral-direita, devido à suspensão de Jarell Quansah e à grande incerteza em relação a Reece James, que tem um histórico marcado por lesões e voltou a ter problemas físicos após ter sido titular nas duas primeiras partidas do Mundial.

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