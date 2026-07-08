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Trump espera que confrontos com Irã terminem rápido

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Repórter
08/07/2026 14:15

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quarta-feira (8) que espera que os novos confrontos com o Irã terminem logo, apesar de ter afirmado mais cedo que o cessar-fogo havia acabado. 

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"Acho que o que quer que aconteça, terminará muito rápido e só tornará tudo mais seguro, inclusive para o petróleo (...). O que quer que aconteça, acontecerá muito rápido. Não estamos buscando uma situação de longo prazo", disse Trump ao final de uma cúpula da Otan de dois dias em Ancara.

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bur-hmw/del/jxb/an/mab/aa

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