Trump espera que confrontos com Irã terminem rápido

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quarta-feira (8) que espera que os novos confrontos com o Irã terminem logo, apesar de ter afirmado mais cedo que o cessar-fogo havia acabado.

"Acho que o que quer que aconteça, terminará muito rápido e só tornará tudo mais seguro, inclusive para o petróleo (...). O que quer que aconteça, acontecerá muito rápido. Não estamos buscando uma situação de longo prazo", disse Trump ao final de uma cúpula da Otan de dois dias em Ancara.

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