Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Oito militares iranianos morreram nos recentes ataques dos EUA, diz televisão estatal

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/07/2026 14:04

compartilhe

SIGA

Oito membros das Forças Armadas iranianas morreram nos mais recentes ataques dos Estados Unidos contra o Irã, anunciou a televisão estatal nesta quarta-feira (8). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Após a agressão criminosa perpetrada esta manhã pelo exército terrorista americano contra áreas no sul do Irã, oito bravos membros das forças aéreas e navais do Exército da República Islâmica do Irã" morreram, disse a emissora, citando um comunicado do exército.

Pouco antes deste anúncio no Irã, um oficial militar dos EUA informou que a mais recente onda de ataques iranianos contra instalações americanas não causou vítimas nem danos.

"Todos os mísseis e drones disparados pelo Irã foram interceptados ou não causaram danos significativos", disse o oficial à AFP sob condição de anonimato. 

Os Estados Unidos atacarão o Irã "com força" esta noite, alertou o presidente Donald Trump nesta quarta-feira, encerrando o cessar-fogo após a retomada dos confrontos entre os dois países no Golfo e no estratégico Estreito de Ormuz. 

Esta importante rota marítima para o comércio global de hidrocarbonetos continua sendo um dos principais focos do conflito, que foi desencadeado no final de fevereiro com a ofensiva conjunta dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/tq/cgo/pb/an/aa

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel paz

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay