Arthur Féry, 114º do mundo, vence Cobolli e vai às semifinais de Wimbledon

O tenista britânico Arthur Féry, 114º do ranking mundial e beneficiário de um convite (wildcard) para Wimbledon, protagonizou mais um feito impressionante nesta quarta-feira (8) ao derrotar o italiano Flavio Cobolli (10º do ranking) e avançar às semifinais.

Na Quadra Central, sob o olhar da Rainha Camilla, o filho de Loïc Féry (presidente do FC Lorient) e da ex-tenista profissional Olivia Féry venceu o atual vice-campeão de Roland Garros por 6-4, 7-6 (7/4) e 6-0.

Féry se tornou o primeiro jogador a chegar às semifinais de Wimbledon após receber um convite desde Goran Ivanisevic, campeão em 2001.

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