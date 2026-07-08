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Ataques iranianos não causaram vítimas nem danos significativos, diz oficial militar dos EUA

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AFP
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Repórter
08/07/2026 13:06

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A mais recente onda de ataques do Irã contra instalações americanas não causou vítimas nem danos significativos, afirmou um oficial militar dos Estados Unidos nesta quarta-feira (8). 

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"Todos os mísseis e drones disparados pelo Irã foram interceptados ou não causaram danos significativos", disse o oficial à AFP sob condição de anonimato.

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wd/jz/mar/aa

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