Ataques iranianos não causaram vítimas nem danos significativos, diz oficial militar dos EUA
compartilheSIGA
A mais recente onda de ataques do Irã contra instalações americanas não causou vítimas nem danos significativos, afirmou um oficial militar dos Estados Unidos nesta quarta-feira (8).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Todos os mísseis e drones disparados pelo Irã foram interceptados ou não causaram danos significativos", disse o oficial à AFP sob condição de anonimato.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
wd/jz/mar/aa