Ataques iranianos não causaram vítimas nem danos significativos, diz oficial militar dos EUA

A mais recente onda de ataques do Irã contra instalações americanas não causou vítimas nem danos significativos, afirmou um oficial militar dos Estados Unidos nesta quarta-feira (8).

"Todos os mísseis e drones disparados pelo Irã foram interceptados ou não causaram danos significativos", disse o oficial à AFP sob condição de anonimato.

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