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Brent volta a subir após comentários de Trump sobre Irã

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Repórter
08/07/2026 12:55

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O preço do petróleo Brent, proveniente do Mar do Norte, disparou nesta quarta-feira (8), ultrapassando os 80 dólares por barril, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarar o fim do cessar-fogo com o Irã. 

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O petróleo Brent para entrega em setembro subiu 8%, para 80,12 dólares (412,23 reais, na cotação atual) por barril, por volta das 12h20 (horário de Brasília), enquanto o petróleo de referência dos EUA, o West Texas Intermediate (WTI), para entrega em agosto, teve alta de 7,7%, para 75,83 dólares (390,16 reais).

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lul/rl/jxb/an/pb/aa

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