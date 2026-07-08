Barcelona registra recorde de temperatura

Barcelona atingiu, nesta quarta-feira (8), os 40,5ºC, a temperatura mais alta desde o início dos registros nesta cidade espanhola, cuja proximidade do mar costuma moderar as máximas, informaram as agências meteorológicas da Catalunha e da Espanha.

Os 40,5 ºC superam o "recorde absoluto" de "112 anos de dados" do observatório Fabra, que anteriormente era de 40ºC, atingidos em julho de 2024, explicou a agência meteorológica catalã Meteocat na rede social X.

No aeroporto de Barcelona, à beira-mar, ao contrário do Fabra, a temperatura atingiu os 37,7ºC, três décimos a mais do que os 37,4ºC de agosto de 2010, explicou a agência meteorológica espanhola (Aemet) à AFP sobre este observatório que reúne dados desde 1924.

"Barcelona registrou o dia mais quente", confirmou o porta-voz da Aemet, José Ángel Núñez.

"Os dois observatórios de referência na cidade, ambos centenários, um à beira-mar, com o observatório a 4 metros acima do nível do mar, e o outro no interior da cidade, a 408 metros de altitude, registraram o máximo histórico", argumentou.

A Espanha vive a segunda onda de calor do verão, que se prolongará até quinta-feira (9), com várias regiões em alerta vermelho, que serve para avisar de um "perigo extraordinário".

Um dos países mais afetados pela mudança climática na Europa, a Espanha está acostumada a temperaturas extremas, mas há alguns anos vem enfrentando uma multiplicação e intensificação das ondas de calor, das quais não escapam mais as zonas tradicionalmente frescas, como o norte.

O país viveu um mês de junho que foi o segundo mais quente desde o início dos registros, "com uma temperatura média de 3,2ºC acima do normal e só superado pelo de 2025", explicou a Aemet.

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