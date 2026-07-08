Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Técnico da Croácia Zlatko Dalic pede demissão após nove anos no cargo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/07/2026 11:46

compartilhe

SIGA

O treinador Zlato Dalic, que levou a Croácia à final da Copa do Mundo de 2018, anunciou nesta quarta-feira (8) a sua demissão após nove anos no cargo, dias após a eliminação para Portugal no Mundial de 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Semifinalista em 2022, a Croácia não conseguiu chegar às oitavas de final na América do Norte, caindo no fim de um duelo equilibrado e emocionante pela fase de 16-avos de final, após três gols anulados por impedimento contra Portugal (2 a 1).

"É o momento certo para colocar um ponto final nessa aventura incrível (...) Vou embora de coração cheio e orgulhoso por ter dado a minha contribuição às maiores conquistas da história do futebol croata", declarou o técnico de 59 anos em comunicado. 

"O nome de Zlatko ficará para sempre gravado com letras douradas na história do futebol croata", reagiu o presidente da Federação Croata de Futebol (HNS), Marijan Kustic. 

Os anos de Dalic no comando da equipe (2017-2026) estão entre os mais bem-sucedidos da história do futebol do país. 

Além da final perdida para a França em 2018 (4 a 2), a Croácia terminou em terceiro lugar na Copa do Mundo de 2022 e chegou às oitavas de final da Eurocopa em 2021. 

Ex-meio-campista, Dalic desenvolveu sua carreira fora da Europa antes de assumir a seleção de seu país. 

Ele teve passagens pelos clubes sauditas Al-Faisaly e Al-Hilal. Em 2014, assumiu o comando do Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos, onde foi eleito técnico do ano em duas ocasiões, levando o clube à final da Liga dos Campeões Asiática em 2016. 

A imprensa croata indica um retorno de Slaven Bilic como treinador da seleção, após já ter ocupado o cargo entre 2006 e 2012.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ljv/ah/dam/avl/yr/AA

Tópicos relacionados:

2026 americadonorte cro fbl mundial wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay