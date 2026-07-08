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Trump anuncia que permitirá que Ucrânia fabrique mísseis Patriot

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Repórter
08/07/2026 10:59

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (8) que Washington concederá à Ucrânia o "direito de fabricar" mísseis de defesa aérea Patriot durante uma reunião com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, na cúpula da Otan. 

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"Uma das coisas sobre as quais vamos conversar é que vamos dar a vocês uma licença para fabricar Patriots. Nada mal, não é? Assim vocês não poderão reclamar que não damos mísseis suficientes", disse Trump a Zelensky. 

"Ainda não informamos a empresa, mas isso vai ser resolvido", acrescentou o mandatário americano.

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del/jj/pc/an/jc/aa

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