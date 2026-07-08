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ONU faz apelo para arrecadar US$ 296 milhões em ajuda para Venezuela

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AFP
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Repórter
08/07/2026 10:48

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A ONU fez um apelo urgente nesta quarta-feira (8) para arrecadar 296 milhões de dólares (1,5 trilhão de reais), que serão destinados às operações de ajuda após os terremotos que afetaram a Venezuela e deixaram, até o momento, mais de 3.600 mortes.

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"Temos um plano claro. São necessários 296 milhões de dólares para atender às necessidades socioeconômicas de 1,3 milhão de pessoas neste momento, ao longo de um período de seis meses. É um plano com prazos concretos", afirmou o chefe de Assuntos Humanitários e coordenador de Ajuda de Emergência da ONU, Tom Fletcher.

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abd/llb/mar/dga/mr/fp/aa

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