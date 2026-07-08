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Quadro das principais previsões econômicas do FMI

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Repórter
08/07/2026 10:38

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O Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou, nesta quarta-feira (8), uma atualização de seu relatório Perspectivas da Economia Mundial (WEO, na sigla em inglês), em que avalia a saúde da economia global.

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A tabela a seguir mostra as projeções de crescimento do PIB e da inflação mundial em percentuais, com a variação em relação ao WEO de abril entre parênteses.

2026

2027

      Mundo

3,0 (-0,1)

3,4 (+0,2)

  Economias avançadas

1,7 (-0,1)

1,8 (+0,1)

    EUA

2,3 (0,0)

 2,2 (+0,1)

    Eurozona

0,9 (-0,2)

 1,2 (0,0)

    Alemanha

0,7 (-0,1)

 1,0 (-0,2)

    França

0,6 (-0,3)

0,9 (0,0)

     Itália

0,5 (0,0)

0,5 (0,0)

     Espanha

 2,1 (0,0) 

1,8 (0,0)

    Japão

0,6 (-0,1)

0,7 (+0,1)

    GB

1,0 (+0,2)

1,3 (0,0)

    Canadá

1,1 (-0,4)

1,7 (-0,2)

  Economias emergentes e desenvolvidas

3,8 (-0,1)

4,5 (+0,3)

    China

4,6 (+0,2)

4,1 (+0,1)

    Índia

6,4 (-0,1)

6,7 (+0,2)

    Rússia 

1,1 (0,0)

 1,1 (0,0)

  América Latina e Caribe

2,4 (+0,1)

 2,7 (0,0)

    Brasil

2,4 (+0,5)

 2,2 (+0,2)

    México

1,6 (+0,1)

 2,2 (+0,1)

  Oriente Médio e Ásia Central

0,7 (-1,2)

 6,5 (+1,9)

  

  África subsaariana

4,3 (0,0)

 4,5 (+0,1)

    África do Sul

1,1 (+0,1)

 1,3 (0,0)

Inflação mundial

4,7 (+0,3)

3,9 (+0,2)

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bys/jz/mr/fp/aa

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