Quadro das principais previsões econômicas do FMI
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O Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou, nesta quarta-feira (8), uma atualização de seu relatório Perspectivas da Economia Mundial (WEO, na sigla em inglês), em que avalia a saúde da economia global.
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A tabela a seguir mostra as projeções de crescimento do PIB e da inflação mundial em percentuais, com a variação em relação ao WEO de abril entre parênteses.
2026
2027
Mundo
3,0 (-0,1)
3,4 (+0,2)
Economias avançadas
1,7 (-0,1)
1,8 (+0,1)
EUA
2,3 (0,0)
2,2 (+0,1)
Eurozona
0,9 (-0,2)
1,2 (0,0)
Alemanha
0,7 (-0,1)
1,0 (-0,2)
França
0,6 (-0,3)
0,9 (0,0)
Itália
0,5 (0,0)
0,5 (0,0)
Espanha
2,1 (0,0)
1,8 (0,0)
Japão
0,6 (-0,1)
0,7 (+0,1)
GB
1,0 (+0,2)
1,3 (0,0)
Canadá
1,1 (-0,4)
1,7 (-0,2)
Economias emergentes e desenvolvidas
3,8 (-0,1)
4,5 (+0,3)
China
4,6 (+0,2)
4,1 (+0,1)
Índia
6,4 (-0,1)
6,7 (+0,2)
Rússia
1,1 (0,0)
1,1 (0,0)
América Latina e Caribe
2,4 (+0,1)
2,7 (0,0)
Brasil
2,4 (+0,5)
2,2 (+0,2)
México
1,6 (+0,1)
2,2 (+0,1)
Oriente Médio e Ásia Central
0,7 (-1,2)
6,5 (+1,9)
África subsaariana
4,3 (0,0)
4,5 (+0,1)
África do Sul
1,1 (+0,1)
1,3 (0,0)
Inflação mundial
4,7 (+0,3)
3,9 (+0,2)
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bys/jz/mr/fp/aa