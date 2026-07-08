Quadro das principais previsões econômicas do FMI

O Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou, nesta quarta-feira (8), uma atualização de seu relatório Perspectivas da Economia Mundial (WEO, na sigla em inglês), em que avalia a saúde da economia global.

A tabela a seguir mostra as projeções de crescimento do PIB e da inflação mundial em percentuais, com a variação em relação ao WEO de abril entre parênteses.

2026

2027

Mundo

3,0 (-0,1)

3,4 (+0,2)

Economias avançadas

1,7 (-0,1)

1,8 (+0,1)

EUA

2,3 (0,0)

2,2 (+0,1)

Eurozona

0,9 (-0,2)

1,2 (0,0)

Alemanha

0,7 (-0,1)

1,0 (-0,2)

França

0,6 (-0,3)

0,9 (0,0)

Itália

0,5 (0,0)

0,5 (0,0)

Espanha

2,1 (0,0)

1,8 (0,0)

Japão

0,6 (-0,1)

0,7 (+0,1)

GB

1,0 (+0,2)

1,3 (0,0)

Canadá

1,1 (-0,4)

1,7 (-0,2)

Economias emergentes e desenvolvidas

3,8 (-0,1)

4,5 (+0,3)

China

4,6 (+0,2)

4,1 (+0,1)

Índia

6,4 (-0,1)

6,7 (+0,2)

Rússia

1,1 (0,0)

1,1 (0,0)

América Latina e Caribe

2,4 (+0,1)

2,7 (0,0)

Brasil

2,4 (+0,5)

2,2 (+0,2)

México

1,6 (+0,1)

2,2 (+0,1)

Oriente Médio e Ásia Central

0,7 (-1,2)

6,5 (+1,9)

África subsaariana

4,3 (0,0)

4,5 (+0,1)

África do Sul

1,1 (+0,1)

1,3 (0,0)

Inflação mundial

4,7 (+0,3)

3,9 (+0,2)

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