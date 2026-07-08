Trump alerta o Irã: 'Vamos atacá-los com força esta noite'
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O presidente americano, Donald Trump, alertou nesta quarta-feira (8) que as forças dos Estados Unidos atacariam o Irã com força esta noite, após ter declarado anteriormente, durante uma cúpula da Otan em Ancara, o fim da trégua de Washington com o Irã.
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"Vamos atacá-los com força esta noite", disse ele antes de se reunir com seu homólogo ucraniano Volodimir Zelensky, acrescentando: "Eles violam o acordo todos os dias".
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