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Trump alerta o Irã: 'Vamos atacá-los com força esta noite'

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/07/2026 10:26

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O presidente americano, Donald Trump, alertou nesta quarta-feira (8) que as forças dos Estados Unidos atacariam o Irã com força esta noite, após ter declarado anteriormente, durante uma cúpula da Otan em Ancara, o fim da trégua de Washington com o Irã. 

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"Vamos atacá-los com força esta noite", disse ele antes de se reunir com seu homólogo ucraniano Volodimir Zelensky, acrescentando: "Eles violam o acordo todos os dias".

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dk-hmw/pc/an/aa/fp

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