Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Apple anuncia acordo de US$ 30 bilhões com a Broadcom para chips fabricados nos Estados Unidos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/07/2026 10:14

compartilhe

SIGA

A Apple anunciou nesta quarta-feira (8) um acordo de vários anos, superior a 30 bilhões de dólares (154 bilhões de reais), com a fabricante de chips Broadcom para desenvolver e produzir chips nos Estados Unidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O acordo é parte da promessa da Apple, anunciada no governo de Donald Trump, de investir 600 bilhões de dólares (três trilhões de reais) na economia americana ao longo de quatro anos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

arp/des/mr/mar/fp/aa

Tópicos relacionados:

eua ia tecnologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay