Apple anuncia acordo de US$ 30 bilhões com a Broadcom para chips fabricados nos Estados Unidos

A Apple anunciou nesta quarta-feira (8) um acordo de vários anos, superior a 30 bilhões de dólares (154 bilhões de reais), com a fabricante de chips Broadcom para desenvolver e produzir chips nos Estados Unidos.

O acordo é parte da promessa da Apple, anunciada no governo de Donald Trump, de investir 600 bilhões de dólares (três trilhões de reais) na economia americana ao longo de quatro anos.

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