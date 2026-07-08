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Membros da Otan reiteram compromisso 'inabalável' com cláusula de assistência mútua

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Repórter
08/07/2026 10:04

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Os países da Otan, incluindo os Estados Unidos, reafirmaram nesta quarta-feira (8) seu compromisso "inabalável" com a cláusula de assistência mútua do Artigo 5º do tratado fundador da Aliança, segundo uma declaração emitida na cúpula realizada na Turquia. 

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"Um ataque a um aliado é um ataque a todos", afirma a declaração, publicada no segundo dia da cúpula em Ancara. 

"Nossa unidade, nossa solidariedade e nossa força coletiva são o pilar sobre o qual se assentam a paz, a segurança e a prosperidade", acrescenta o texto.

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ob/jca/avl/an/aa/fp

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