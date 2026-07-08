Vários feridos em ataque contra escola na Alemanha

Várias pessoas ficaram feridas e um suspeito foi preso após um ataque ocorrido nesta quarta-feira (8) em uma escola no estado alemão da Baviera, segundo a polícia.

"O suspeito do ataque foi preso", disse a polícia local na rede X. "O número de pessoas afetadas e a gravidade dos ferimentos estão sendo apurados", acrescentou.

A polícia pediu que à população que evite a área após o incidente no centro de ensino Welfen, na cidade de Schongau.

"Uma grande operação policial está em andamento", alertou a polícia em um comunicado anterior. "Estamos no local com vários policiais".

A violência em escolas é rara na Alemanha, mas há precedentes.

No ano passado, um jovem de 17 anos feriu gravemente um professor de 45 anos em uma escola profissionalizante na cidade de Essen. Ele foi preso pela polícia.

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