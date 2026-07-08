Integrante da Guarda Revolucionária iraniana morre em bombardeios americanos

Os bombardeios americanos contra o Irã nesta quarta-feira (8) provocaram a morte de um integrante da Marinha da Guarda Revolucionária no sudoeste do país, informou a agência estatal de notícias Irna.

"Um integrante da Guarda, Mohamad Reza Khazini, foi atingido por estilhaços de um projétil e caiu como mártir quando combatia drones inimigos em Mahshahr", uma cidade portuária próxima da fronteira com o Iraque, indicou a agência, que cita um comunicado da Guarda Revolucionária, a força militar ideológica da República Islâmica do Irã.

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