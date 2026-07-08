Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Integrante da Guarda Revolucionária iraniana morre em bombardeios americanos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/07/2026 06:08

compartilhe

SIGA

Os bombardeios americanos contra o Irã nesta quarta-feira (8) provocaram a morte de um integrante da Marinha da Guarda Revolucionária no sudoeste do país, informou a agência estatal de notícias Irna.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Um integrante da Guarda, Mohamad Reza Khazini, foi atingido por estilhaços de um projétil e caiu como mártir quando combatia drones inimigos em Mahshahr", uma cidade portuária próxima da fronteira com o Iraque, indicou a agência, que cita um comunicado da Guarda Revolucionária, a força militar ideológica da República Islâmica do Irã.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ap-sbr/cab/meb/avl/fp

Tópicos relacionados:

eua guerra ira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay