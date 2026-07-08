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Trump dz que está 'muito irritado com a Otan' durante reunião com secretário-geral da Aliança

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AFP
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Repórter
08/07/2026 06:08

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (8) que está "muito irritado com a Otan" ao se reunir com o secretário-geral da aliança militar, Mark Rutte, na abertura de um encontro de cúpula na Turquia. 

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"Estou muito irritado com a Otan", disse aos jornalistas. "Não estou satisfeito com a Otan pelo que fizeram com a Groenlândia, e não estou satisfeito com a Otan porque não quiseram nos ajudar com o principal Estado patrocinador do terrorismo, que é o Irã. Não estavam dispostos a nos ajudar", afirmou.

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dk-hmw/jj/pc/avl/fp

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