Trump ameaça cortar relação comercial com a Espanha
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O presidente Donald Trump criticou nesta quarta-feira (8) a Espanha, que acusa de não gastar o suficiente em Defesa e de não ter cedido suas bases militares para a campanha contra o Irã, e afirmou que os Estados Unidos "vão cortar todo o comércio" com Madri.
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"A Espanha é uma causa perdida. Não queremos mais relações comerciais com a Espanha", disse Trump ao chegar à reunião de cúpula da Aliança Atlântica em Ancara.
Ao seu lado, o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, defendeu a Espanha ao destacar o "grande passo dado no ano passado" em relação aos seus gastos militares.
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