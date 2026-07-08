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Trump ameaça cortar relação comercial com a Espanha

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/07/2026 06:08

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O presidente Donald Trump criticou nesta quarta-feira (8) a Espanha, que acusa de não gastar o suficiente em Defesa e de não ter cedido suas bases militares para a campanha contra o Irã, e afirmou que os Estados Unidos "vão cortar todo o comércio" com Madri.

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"A Espanha é uma causa perdida. Não queremos mais relações comerciais com a Espanha", disse Trump ao chegar à reunião de cúpula da Aliança Atlântica em Ancara.

Ao seu lado, o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, defendeu a Espanha ao destacar o "grande passo dado no ano passado" em relação aos seus gastos militares.

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dk-fff/jca/avl/meb/fp

Tópicos relacionados:

cupula defesa diplomacia espanha eua otan turquia

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