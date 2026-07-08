Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump diz qua Groenlândia é 'um grande problema'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/07/2026 06:08

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (8) na reunião de cúpula da Otan que a Groenlândia é um "grande problema", depois que os países aliados rejeitaram a possibilidade de que Washington assuma o controle do território autônomo da Dinamarca.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"A Groenlândia é um grande problema para nós", declarou à imprensa no início da reunião de cúpula da Otan em Ancara, antes de acrescentar que é "muito importante para os Estados Unidos, mas não é importante para a Dinamarca".

"Precisamos dela para a proteção do mundo, não apenas dos Estados Unidos. Não ajuda a Dinamarca, mas nos ajuda", completou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dk-hmw/yad/pc/avl/fp

Tópicos relacionados:

defesa dinamarca eua groenlandia otan politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay