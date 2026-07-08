Trump diz que cessar-fogo com o Irã 'acabou'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (8) que a trégua com o Irã "acabou" e chamou este país de "doente", depois que Teerã respondeu aos bombardeios americanos com ataques contra bases dos EUA no Golfo.

"No que me diz respeito, acabou", declarou Trump durante a reunião de cúpula da Otan em Ancara, ao ser questionado se a trégua com o Irã ainda estava em vigor. "É apenas uma perda de tempo lidar com eles", acrescentou.

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