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Groenlândia 'não está à venda', diz primeira-ministra dinamarquesa a Trump

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AFP
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Repórter
08/07/2026 05:56

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A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, afirmou nesta quarta-feira (8) que a Groenlândia "não está à venda", em resposta às últimas declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o território insular dinamarquês.

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"Ouvi o presidente dos Estados Unidos ontem e acho que a posição dos Estados Unidos é, infelizmente, muito clara sobre este assunto. Nossa posição é tão clara quanto sempre foi: a Groenlândia, é claro, não está à venda", declarou à imprensa ao desembarcar na Turquia para a reunião de cúpula da Otan.

Trump insistiu na terça-feira, em Ancara, que o território autônomo dinamarquês deveria ser "controlado pelos Estados Unidos", mas sem ameaçar tomá-lo pela força como já fez anteriormente.

A ameaça de Trump colocou a Aliança Atlântica em uma situação difícil no início do ano, quando ele afirmou que a Groenlândia é indispensável para a "segurança" dos Estados Unidos.

Após várias semanas de retórica agressiva, Trump baixou o tom e anunciou, em janeiro, um acordo sobre a Groenlândia com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, cujos detalhes continuam difusos.

"Esperamos que todos, incluindo os aliados, respeitem o direito dos groenlandeses à autodeterminação. Somos um Estado soberano e precisamos que todos respeitem nossa integridade territorial e nossa soberania", afirmou Frederiksen.

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fff/ob/fio/mas/avl/fp

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