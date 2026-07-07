Explosões atingem capital da Ucrânia

Uma série de explosões foi ouvida em Kiev na madrugada desta quarta-feira (8), verificaram jornalistas da AFP, com a Rússia mantendo seus ataques contra a capital ucraniana às vésperas da cúpula da Otan na Turquia.

Uma primeira grande explosão foi ouvida antes mesmo de soarem as sirenes de alerta aéreo, seguida de outras quatro.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, disse que armazéns foram incendiados em um distrito por ataques com mísseis e que um “prédio não residencial” estava em chamas. “O inimigo está atacando a capital com mísseis balísticos. Permaneçam nos abrigos!”, escreveu nas redes sociais.

De acordo com o prefeito de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, duas pessoas ficaram feridas em outro ataque russo na cidade.

A mais recente ofensiva da Rússia ocorre depois dos ataques - incluindo vários disparos de mísseis contra Kiev - que mataram 30 pessoas na Ucrânia na segunda-feira.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, em Ancara para a cúpula da Otan, instou os aliados de seu país a aumentar a ajuda para a defesa aérea, que vem enfrentando dificuldades devido à escassez de interceptores para derrubar os mísseis russos.

Apesar de conseguir lidar com as ondas de drones russos, a Ucrânia tem encontrado dificuldades diante da nova estratégia do Kremlin de bombardear Kiev com mísseis balísticos, enquanto suas defesas aéreas se esgotam.

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