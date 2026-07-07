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"Falta de gols" condenou a Colômbia na Copa do Mundo, diz técnico Néstor Lorenzo

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AFP
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Repórter
07/07/2026 22:19

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O técnico da Colômbia, o argentino Néstor Lorenzo, atribuiu a eliminação de sua equipe nesta terça-feira (7) nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, diante da Suíça, na disputa de pênaltis, à "falta de gols". 

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Lorenzo, de 60 anos, tirou conclusões positivas sobre o desempenho da seleção colombiana no torneio, apesar da eliminação após uma derrota por 4 a 3 nos pênaltis em Vancouver, no Canadá, depois de um empate em 0 a 0 no tempo regulamentar e na prorrogação. 

"A questão de marcar gols tem sido recorrente para nós em certos momentos. Me lembro das partidas que antecederam a última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, contra Bolívia e Venezuela, nas quais também tivemos dificuldade para marcar. Criamos chances, mas não as convertemos", comentou o treinador na entrevista coletiva. 

"Para mim, importa que a equipe jogue bem e crie oportunidades", mas "não converter as chances tem um preço", acrescentou. Destacando jogadores como Luis Díaz (Bayern de Munique), Jhon Arias (Palmeiras) e Luis Javier Suárez (Sporting de Lisboa), Lorenzo ressaltou a qualidade de seu elenco, mesmo com a dificuldade para balançar as redes. 

"São jogadores que marcam gols em suas ligas. São artilheiros em seus campeonatos. Não há nada a criticar neles. Às vezes a bola entra, e às vezes não", disse ele. 

O treinador também elogiou o goleiro suíço Gregor Kobel. 

"Esta Copa do Mundo mostrou um nível impressionante de atuação dos goleiros", afirmou Lorenzo. 

Ele avaliou ter liderado "um grande processo", durante o qual a equipe mostrou "identidade" e "comprometimento total". 

O que faltou? "Pontaria", insistiu.

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erc-als/ma/aam

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