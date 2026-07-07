Suíça vence Colômbia nos pênaltis e vai enfrentar Argentina nas quartas de final da Copa
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A Suíça eliminou a Colômbia nos pênaltis (4-3) em Vancouver, no Canadá, nesta terça-feira (7), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 após um empate em 0 a 0 nos 120 minutos, e nas quartas de final vai enfrentar a Argentina, atual campeã mundial, que mais cedo havia derrotado o Egito.
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Após uma partida equilibrada, na qual as duas seleções não conseguiram balançar as redes, o goleiro suíço Gregor Kobel foi decisivo na disputa de pênaltis, defendendo a cobrança de Cucho Hernández, antes de Rubén Vargas converter sua penalidade e garantir a classificação.
A Suíça, que não chegava às quartas de final da Copa do Mundo desde 1954, quando sediou o torneio, vai enfrentar a Argentina em Kansas City, no sábado (11).
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