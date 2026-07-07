Chanceler do Irã diz que ataque dos EUA viola acordo e adverte sobre medidas 'decisivas'

O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou, nesta terça-feira (7), que os Estados Unidos violaram repetidamente seu memorando de entendimento e advertiu sobre represálias após os recentes ataques de Washington contra alvos no Estreito de Ormuz.

"O Irã emite um sério alerta sobre as consequências do descumprimento do tratado por parte dos Estados Unidos e tomará medidas decisivas para proteger seus interesses e sua segurança nacional", declarou o ministério em um comunicado publicado no Telegram pela agência de notícias Irib.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sla/pdw/lb/cjc/ic/am