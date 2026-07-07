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Chanceler do Irã diz que ataque dos EUA viola acordo e adverte sobre medidas 'decisivas'

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AFP
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Repórter
07/07/2026 19:40

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O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou, nesta terça-feira (7), que os Estados Unidos violaram repetidamente seu memorando de entendimento e advertiu sobre represálias após os recentes ataques de Washington contra alvos no Estreito de Ormuz.

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"O Irã emite um sério alerta sobre as consequências do descumprimento do tratado por parte dos Estados Unidos e tomará medidas decisivas para proteger seus interesses e sua segurança nacional", declarou o ministério em um comunicado publicado no Telegram pela agência de notícias Irib.

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sla/pdw/lb/cjc/ic/am

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