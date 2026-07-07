Chanceler do Irã diz que ataque dos EUA viola acordo e adverte sobre medidas 'decisivas'
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O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou, nesta terça-feira (7), que os Estados Unidos violaram repetidamente seu memorando de entendimento e advertiu sobre represálias após os recentes ataques de Washington contra alvos no Estreito de Ormuz.
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"O Irã emite um sério alerta sobre as consequências do descumprimento do tratado por parte dos Estados Unidos e tomará medidas decisivas para proteger seus interesses e sua segurança nacional", declarou o ministério em um comunicado publicado no Telegram pela agência de notícias Irib.
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