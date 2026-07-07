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Preço do petróleo fecha em alta, puxado por ataques no Estreito de Ormuz

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AFP
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Repórter
07/07/2026 18:56

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Os preços do petróleo fecharam em alta, nesta terça-feira (7), depois que foram registrados três ataques em 24 horas contra navios no Estreito de Ormuz, passagem marítima crucial para o comércio mundial de hidrocarbonetos. 

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O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro subiu 3,01%, para 74,16 dólares. 

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate para entrega em agosto subiu 2,76%, a 70,44 dólares. 

"O mercado está tão orientado à baixa que bastam algumas poucas manchetes para lhe dar a volta", comentou à AFP Stephen Schork, do The Schork Group. 

A agência britânica de segurança marítima UKMTO informou sobre os ataques contra três navios, um na segunda e dois nesta terça-feira.

"A retomada dos ataques contra a navegação comercial no Estreito de Ormuz (...) reacendeu as preocupações com o abastecimento mundial de energia e semeou dúvidas sobre a continuidade do acordo entre Estados Unidos e Irã", opinou Axel Rudolph, analista da IG. 

Esta passagem estratégica é um dos principais pontos de atrito nas negociações entre Washington e Teerã para pôr fim à guerra no Oriente Médio.

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zap-lul-ni/nth/dga/cr/mvv/ic

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