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EUA lança bombardeios "potentes" contra Irã após ataques no Estreito de Ormuz

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AFP
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Repórter
07/07/2026 18:44

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Os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira (7) que realizaram "uma série de poderosos ataques" contra o Irã, "em resposta aos ataques iranianos contra três navios comerciais que transitavam pelo Estreito de Ormuz".

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"A agressão iraniana foi injustificada, perigosa e constituiu uma violação flagrante do cessar-fogo", explicou o Comando dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom) na rede social X.

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vla/jz/cr/am

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