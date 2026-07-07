EUA lança bombardeios "potentes" contra Irã após ataques no Estreito de Ormuz

Os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira (7) que realizaram "uma série de poderosos ataques" contra o Irã, "em resposta aos ataques iranianos contra três navios comerciais que transitavam pelo Estreito de Ormuz".

"A agressão iraniana foi injustificada, perigosa e constituiu uma violação flagrante do cessar-fogo", explicou o Comando dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom) na rede social X.

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