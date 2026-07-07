'Este grupo nunca desiste', diz Messi após virada da Argentina

Depois da vitória de virada sobre o Egito por 3 a 2 nesta terça-feira (7), nas oitavas de final da Copa do Mundo, Lionel Messi voltou a destacar a personalidade e o espírito de luta da seleção argentina.

"Estou feliz pela classificação, ficou difícil quando estávamos perdendo por 2 a 0, e conseguir a virada novamente foi muito emocionante", declarou Messi em entrevista ao site da Fifa.

Autor do segundo gol argentino, depois de ter desperdiçado um pênalti no primeiro tempo, Messi admitiu que a equipe teve que "sofrer muito" novamente, depois do sufoco contra Cabo Verde nos 16-avos de final, com uma vitória pelo mesmo placar na prorrogação.

"Essa é a Copa do Mundo e tudo está muito equilibrado", acrescentou o astro do Inter Miami.

"Não é fácil virar um 2 a 0, mas como sempre digo, este grupo nunca desiste", continuou.

"Foi uma loucura o que esse grupo fez hoje num jogo eliminatório", destacou Messi. "Estou muito feliz pelas pessoas poderem continuar desfrutando disso".

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