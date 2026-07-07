Irã classifica como 'inaceitáveis' acusações do Catar sobre ataque a navio gaseiro

O Irã condenou, nesta terça-feira (7), as acusações do Catar de estar por trás do ataque contra um dos navios do emirado, depois que Doha disse que Teerã tinha mirado em uma embarcação que transportava gás natural liquefeito na costa de Omã.

"o porta-voz do ministro das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baqaei, disse que as acusações do Catar contra o Irã pelo suposto ataque de um navio vinculado ao país no Estreito de Ormuz, nesta terça-feira, eram questionáveis e contrárias ao princípio da boa vizinhança, descrevendo-as como inaceitáveis", reportou a agência oficial de notícias IRNA.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/jfx/jhb/lb/cjc/mvv