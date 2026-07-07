Técnico do Egito critica arbitragem 'injusta' após eliminação para Argentina

O técnico do Egito, Hossam Hassan, criticou a arbitragem após a eliminação da seleção norte-africana diante da Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, nesta terça-feira (7), e afirmou que sua equipe merecia vencer, apesar da derrota por 3 a 2 em Atlanta.

"Sofremos uma injustiça", declarou Hassan na entrevista coletiva após a partida, na qual os egípcios chegaram a abrir 2 a 0 de vantagem, mas acabaram cedendo a virada.

"Jogamos melhor com a bola. Superamos os atuais campeões em tudo. No entanto, o resultado foi influenciado por fatores internos, dentro do campo também, e antes do jogo", afirmou o treinador.

"Parece que a seleção argentina exerceu pressão sobre o árbitro. Esse foi o resultado", acrescentou.

Hassan criticou a atuação do VAR por não marcar um pênalti a favor do Egito e por anular um gol da equipe africana.

O treinador também questionou o horário de início da partida (ao meio-dia no horário de Atlanta, 13h de Brasília) e afirmou que quem tomou essa decisão "deve ser alguém que nunca jogou futebol".

O técnico egípcio concluiu sua entrevista afirmando sentir orgulho de representar o mundo árabe: "Tenho orgulho de ser árabe, de pertencer ao mundo árabe... mas não recebemos o tratamento que merecíamos".

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