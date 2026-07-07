Viemos 'para vencer a Copa novamente', diz Enzo Fernández após virada da Argentina sobre o Egito

"Já se passaram quatro anos desde o Catar, e o que viemos fazer aqui é representar nosso país em uma Copa do Mundo e vencê-la novamente", disse o jogador argentino Enzo Fernández nesta terça-feira (7), após uma vitória épica de virada por 3 a 2 sobre o Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

"Temos um grupo fenomenal que nunca desiste, independentemente das adversidades", observou o meio-campista do Chelsea, autor do terceiro gol que garantiu a virada em Atlanta.

"Eu esperava por esse gol há três anos", afirmou.

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, não conseguiu falar devido à emoção e às lágrimas.

"Não consigo, estou muito emocionado", conseguiu dizer à televisão argentina antes de pedir desculpas ao entrevistador e se afastar.

Seu auxiliar, Roberto 'El Ratón' Ayala, com os olhos marejados, disse que os integrantes da seleção 'Albiceleste' "nunca se cansam, continuam buscando mais e são capazes de realizar feitos como este", depois de a equipe ter ficado com uma desvantagem de 2 a 0 no placar até o minuto 79 do jogo.

"O que conquistamos hoje à noite é incrível", disse o atacante Lautaro Martínez. É uma partida que "entrará para a história", afirmou o jogador da Inter de Milão.

Julián Álvarez, que começou a partida como titular, também prestou homenagem a Lionel Messi.

"Agradecemos a ele por tudo o que faz por nós (...) Ele é uma lenda, o melhor jogador da história", disse o atacante do Atlético de Madrid.

Nas quartas de final, a Argentina vai enfrentar o vencedor do jogo entre Suíça e Colômbia, que se enfrentam nesta terça-feira em Vancouver às 17h (horário de Brasília).

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