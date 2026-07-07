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EUA revoga suspensão das sanções sobre petróleo iraniano

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AFP
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Repórter
07/07/2026 16:21

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O governo dos Estados Unidos revogou nesta terça-feira (7) uma licença que suspendia temporariamente as sanções ao petróleo do Irã, classificando as ações de Teerã no Estreito de Ormuz como "totalmente inaceitáveis".

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"As ações do Irã no estreito foram totalmente inaceitáveis para os Estados Unidos e terão consequências", afirmou à AFP um funcionário do Departamento do Tesouro americano.

A isenção anunciada em junho havia permitido inicialmente que a República Islâmica produzisse, vendesse e entregasse petróleo bruto e produtos relacionados até o dia 21 de agosto.

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bys/jz/cr/am

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