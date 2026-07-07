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Ruas de Nova York são fechadas após falha estrutural em arranha-céu

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BT
Ben Turner
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Ben Turner
Repórter
07/07/2026 14:00

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Os serviços de emergência de Nova York fecharam várias ruas e evacuaram hotéis, escritórios e residências em Manhattan nesta terça-feira (7), após colunas estruturais de um arranha-céu em construção cederem, informaram os bombeiros.

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O edifício de 38 andares que abrigava a sede da farmacêutica Pfizer, próximo à estação de trens Grand Central e da sede da ONU, está sendo remodelado para transformar os escritórios em moradias.

"À sua chegada, as equipes determinaram que duas colunas haviam cedido nos andares 21 e 22", disse o Departamento de Bombeiros de Nova York em um comunicado.

"Pisos afundados entre os níveis 21 e 26. Aproximadamente 40 unidades, 130 agentes do Corpo de Bombeiros e do Serviço Médico de Emergências mobilizados. Até o momento, não há registro de feridos", acrescentou.

Hotéis, estabelecimentos comerciais e apartamentos próximos foram evacuados e várias ruas foram fechadas como uma medida de precaução, enquanto policiais e bombeiros percorriam a área, segundo um correspondente da AFP.

O Departamento de Edificações de Nova York escreveu no X que seus "engenheiros estruturais estão no local investigando relatos de potenciais problemas estruturais no número 235 da rua East 42, Manhattan".

O trabalhador da construção civil Eddie, de 28 anos, disse à AFP que foi retirado do local. "Eu estava lá embaixo e vi que todos começaram a descer. Bem nessa hora, me avisaram que uma coluna estava quebrada".

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gw/mlm/lb/dga/rm/aa

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