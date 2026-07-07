Zverev vence jogo adiado e vai às quartas de final de Wimbledon

O tenista alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo e campeão de Roland Garros no início de junho, deu um passo importante rumo ao objetivo de conquistar um segundo título de Grand Slam em 2026 ao avançar às quartas de final de Wimbledon, após derrotar o tcheco Jiri Lehecka (N.14) nesta terça-feira (7).

O jogo começou na segunda-feira e foi interrompido devido ao toque de recolher no All England Club, quando Zverev vencia por 2 sets a 0 e a terceira parcial estava empatada em 3-3.

Após o reinício nesta terça, Lehecka venceu três games consecutivos e levou o jogo para o quarto set, que o alemão fechou no tie-break para selar a vitória em 6-4, 7-5, 3-6 e 7-6 (8/6).

De acordo com o toque de recolher específico de Wimbledon, as partidas não podem terminar depois das 23h no horário local, a menos que restem apenas alguns pontos a serem disputados.

Com a vitória, Zverev avança pela primeira vez às quartas de final do Grand Slam londrino, depois de cair três vezes nas oitavas: 2017, 2021 e 2024.

Seu próximo adversário, na quarta-feira, será o americano Taylor Fritz (N.7).

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