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França investiga declarações racistas feitas por senadora paraguaia sobre Mbappé

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AFP
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Repórter
07/07/2026 13:48

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As autoridades francesas abriram uma investigação sobre declarações racistas feitas pela senadora paraguaia Celeste Amarilla a respeito do astro da seleção francesa Kylian Mbappé, anunciou o Ministério Público de Paris nesta terça-feira (7). 

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Após uma denúncia apresentada nesta terça-feira pela Federação Francesa de Futebol (FFF), o MP de Paris "abriu imediatamente uma investigação" por "difamação pública agravada" com base na "origem, etnia, nacionalidade, raça ou religião da vítima, real ou presumida", informou o MP à AFP, confirmando informações dos veículos de comunicação RMC e RTL. 

O presidente da FFF, Philippe Diallo, havia anunciado que denunciaria as declarações de Amarilla após a França derrotar o Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

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abo/tjc/jvb/aa

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