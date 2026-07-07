México exige que Equador reconheça que 'invadiu' sua embaixada e violou 'asilo' para prender Jorge Glas

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, exigiu nesta terça-feira (7) que o Equador reconheça que "invadiu" a embaixada mexicana em Quito e violou o "asilo" concedido pelo governo mexicano ao ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glas.

Em sua habitual coletiva de imprensa matinal, a líder de esquerda exigiu um "reconhecimento" do governo equatoriano de que "invadiu a embaixada (...) e que essa pessoa recebeu asilo".

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