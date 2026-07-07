IA não provoca 'queda generalizada' do emprego, afirma OCDE

A inteligência artificial não está provocando uma "queda generalizada" do emprego nos países da OCDE, onde a taxa de desemprego se mantém próxima de seu mínimo histórico, segundo o relatório sobre as perspectivas do emprego para 2026 publicado nesta terça-feira (7) pela organização.

"A taxa de desemprego na área do OCDE está em 4,9%, um nível próximo de seu mínimo histórico de 4,8% registrado em junho de 2023. Além disso, prevemos que o emprego nos países da OCDE continuará crescendo 0,3% neste ano e 0,6% no próximo", declarou o secretário-geral da OCDE, Mathias Cormann, durante a apresentação do relatório à imprensa.

"Até o momento, não há indícios de que o maior uso da inteligência artificial por parte das empresas esteja provocando uma queda generalizada da demanda por mão de obra", destacou Cormann.

"Embora a IA esteja modificando as competências que as empresas procuram e, claramente, tenha impacto sobre a demanda, por enquanto não está enfraquecendo as perspectivas de emprego nem para os jovens nem para os trabalhadores em geral. A IA está transformando o trabalho, mais do que reduzindo-o", afirmou.

No entanto, o relatório destaca que "a incorporação dos jovens no mercado de trabalho é especialmente difícil" e que "os recentes avanços da inteligência artificial generativa" provavelmente não são alheios a esta situação.

Segundo o relatório da organização econômica, que reúne 38 países da América, Europa, Ásia e Oceania, o mercado de trabalho também demonstrou resiliência diante da guerra no Oriente Médio, que provocou um forte aumento dos preços da energia.

"A criação de emprego se manteve sólida, apesar dos efeitos do conflito em curso no Oriente Médio. O número de vagas, que constitui um indicador antecipado da demanda por mão de obra, diminuiu desde 2022 em relação ao máximo alcançado após a pandemia", explicou Cormann.

No entanto, acrescentou: "desde a escalada do conflito, as vagas se estabilizaram em termos gerais".

"No conjunto, as perspectivas de emprego são positivas, mas muitos trabalhadores ainda não percebem plenamente os benefícios de um mercado trabalhista dinâmico, especialmente no que diz respeito à sua remuneração", acrescentou o secretário-geral da OCDE.

Em quase um terço dos países da OCDE, os salários reais "continuam sendo inferiores aos registrados há cinco anos", afirmou.

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