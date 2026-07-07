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Três navios são atacados no Estreito de Ormuz em 24 horas, segundo agência britânica

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AFP
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Repórter
07/07/2026 12:50

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Três navios foram atingidos por projéteis nas águas do Estreito de Ormuz, reportou nesta terça-feira (7) a agência britânica de segurança máxima UKMTO, após o Catar denunciar um ataque do Irã contra uma de suas embarcações.

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Segundo a UKMTO, a primeira embarcação foi atingida por um projétil, cuja origem não foi identificada, que a atingiu pelo lado de bombordo, ao largo da costa de Omã, causando um incêndio.

O Catar - um dos mediadores no conflito no Oriente Médio - denunciou que o metaneiro "Al Rekayyat" foi atacado enquanto navegava perto do Estreito de Ormuz e responsabilizou o Irã.

"Consideramos o Irã plenamente responsável, do ponto de vista legal, por esse ataque e por qualquer dano ou repercussão decorrente dele", declarou o ministro das Relações Exteriores do Catar, Majed Al Ansari.

A agência britânica informou que dois petroleiros foram atingidos na área e um terceiro foi "impactado por um veículo aéreo não tripulado de origem desconhecida e sofreu danos estruturais menores".

Nos três casos, a agência informou que não houve feridos nem danos ambientais.

Os incidentes ocorreram apesar do cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã na guerra no Oriente Médio, que começou com ataques americanos e israelenses contra Teerã no fim de fevereiro.

O futuro do Estreito de Ormuz, uma rota fundamental para as exportações de hidrocarbonetos do Golfo, que o Irã bloqueou durante a guerra, é um dos pontos de atrito nas negociações com os Estados Unidos para pôr fim de forma definitiva ao conflito.

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aya/amj/an/jvb/rm/aa

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