Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

México investiga se EUA violou sua soberania ao capturar importante chefe do tráfico

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/07/2026 12:50

compartilhe

SIGA

O México informou, nesta terça-feira (7), que está investigando se os Estados Unidos violaram sua soberania para capturar o chefe do tráfico Ismael "El Mayo" Zambada em 2024. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O anúncio ocorre depois de uma reportagem que mostrou o avião em que o narcotraficante viajava quando foi detido, exibido como parte de uma operação do FBI.  

"A participação de uma das agências dos Estados Unidos nesta operação estaria violando tratados internacionais e a Constituição" mexicana, disse a presidente Claudia Sheinbaum em uma coletiva de imprensa.

Zambada foi detido nos Estados Unidos em julho de 2024 juntamente com Joaquín Guzmán López, filho de seu ex-sócio, Joaquín "El Chapo" Guzmán, também preso.

Ambos chegaram de avião depois que Guzmán sequestrou Zambada, segundo "El Mayo" denunciou após a sua captura.

Em dezembro passado, ao se declarar culpado de narcotráfico, Guzmán López admitiu ter enganado Zambada para sequestrá-lo e transferi-lo para os Estados Unidos. O filho de "El Chapo" admitiu que buscava certa indulgência de Washington com esta ação. 

A embaixada dos Estados Unidos no México informou em 2024 que nenhuma agência deste país participou da operação, ressaltou a secretária do Governo (Interior), Rosa Icela Rodríguez, na coletiva desta terça-feira.

"As versões são contraditórias. Alguém mentiu", acrescentou a funcionária.

A guerra sangrenta entre facções do Cartel de Sinaloa, desatada após a traição dos filhos de "Chapo" contra Zambada, acumula mais de 1.200 mortos no México.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ai/jt/dga/mvv/aa

Tópicos relacionados:

diplomacia mexico narcotrafico

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay