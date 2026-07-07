Paris FC anuncia Liam Rosenior como novo técnico

O Paris FC anunciou, nesta terça-feira (7), a contratação do técnico inglês Liam Rosenior, ex-Chelsea, que assinou com o clube até junho 2028.

"Reconhecido por sua capacidade de desenvolver jovens talentos, Rosenior se encaixa perfeitamente na filosofia e no projeto do Paris FC. Sua visão de um futebol ambicioso, atraente e ofensivo se alinha com perfeição às ambições do clube para o futuro", escreveu a equipe em comunicado.

O Paris FC será o terceiro clube de Rosenior em um ano. O treinador começou a temporada no Strasbourg, antes de assinar em janeiro com o Chelsea, mas sua passagem por Londres durou apenas quatro meses, até ser demitido em abril.

No clube parisiense, ele vai ocupar o lugar de Antoine Kombouaré, que assumiu o cargo em janeiro e evitou o rebaixamento da equipe no Campeonato Francês, conseguindo importantes vitórias sobre Monaco e Paris Saint-Germain.

"Minha família e eu estamos muito felizes de receber Liam no nosso clube e vê-lo retornar ao nosso campeonato, na França", declarou Antoine Arnault, representante da poderosa família Arnault, proprietária do Paris FC e cuja fortuna sustenta o grupo de artigos de luxo LVMH.

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